Минспорт России и Минпросвещения России подписали Межотраслевую программу развития школьного спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева подписали совместный Приказ об утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта.

Программа разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации и направлена на совершенствование физкультурно-спортивной работы в широкой сети образовательных программ, включая школы, кружки и секции.

«Убеждён, что программа даст новый импульс развитию школьного спорта, – отметил Павел Колобков. – Она укрепит взаимодействие органов власти, спортивных федераций и образовательных организаций. В основе программы – развитие системы школьных спортивных клубов, а также инфраструктуры, позволяющей каждому ребёнку заниматься спортом».

«Программа поможет продвижению здорового образа жизни на территории всей страны через качественную спортивную инфраструктуру и новые программы, максимально вовлекающие в спорт нашу молодёжь, – подчеркнула Ольга Васильева. – Отмечу также высокий потенциал программы в воспитательной составляющей отечественного образования. Убеждена, что совместными усилиями мы сможем достичь необходимых задач в развитии здоровьесбережения учащихся».

Программа содержит три подпрограммы, направленные на совершенствование спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, кадрового и научно-методического обеспечения школьного спорта, физкультурно-спортивной работы.

Развитие современной инфраструктуры в общеобразовательных организациях расширит доступ к качественному спортивному оборудованию для учащихся всех возрастов.

Кадровое и научно-методическое обеспечение будет проходить через масштабные мероприятия: повышение квалификации педагогических работников, освоение эффективных образовательных технологий и получение ими новых знаний. Это интерактивные и online курсы, практикумы-семинары, конкурсы педагогического мастерства, организация стажёрских площадок, включая разработку дополнительных профессиональных программ физкультурно-спортивной направленности для педагогических работников образовательных организаций.

Научно-методические обеспечение школьного спорта предусматривает проведение научных исследований в области физической культуры и спорта, воспитание и социализацию обучающихся, включая разработку и внедрение в систему общего образования дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, направленных на физическое воспитание личности, выявление одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте.

Пресс-служба Минспорта России

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