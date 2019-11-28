Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Космодромы#Байконур#OneWeb28.11.2019 09:00

На Байконур доставлены «Фрегаты»

С территории Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина 24 ноября 2019 года состоялась отправка двух контейнеров с разгонными блоками «Фрегат‑М». 25 ноября они были доставлены авиарейсом до аэропорта «Крайний», обслуживающего космодром Байконур.

В составе ракет-носителей «Союз-2» разгонные блоки «Фрегат-М» обеспечат выведение на орбиту космических аппаратов британской спутниковой системы OneWeb. Первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется в 2020 году.

В июне 2015 года Госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат» с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра. Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру.

Создание разгонного блока «Фрегат» позволило России существенно укрепить и расширить свои позиции на международном рынке предоставления услуг по выведению космических аппаратов. За время эксплуатации с 2000 года осуществлено 79 запусков разгонных блоков «Фрегат» различных модификаций с 4-х космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный, Гвианский космический центр, более 250 космических аппаратов выведены на расчетные орбиты.

MIL OSI