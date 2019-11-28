Н. Журавлев: Грамотная настройка «зарплатных налогов» позволила бы создать преимущества для российских предпринимателей

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Подмосковья.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел рабочую встречу с представителями Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, областного женского бизнес-сообщества «Нежный бизнес», представителями малого и среднего бизнеса Московской области из сфер образования, производства продуктов питания, продукции среднего машиностроения, химической продукции и других.

В преддверии совместного выездного заседания Комитета по бюджету и финансовым рынкам и Комитета по экономической политике парламентарий обсудил с участниками проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и их предложения по совершенствованию налогового законодательства.

Малый бизнес позитивно влияет на конкуренцию, повышение качества товаров и услуг

«Малый бизнес позитивно влияет на конкуренцию, повышение качества товаров и услуг. Он должен быть драйвером экономики, источником новых рабочих мест и инструментом повышения благосостояния граждан. Задача государства – обеспечить условия для его развития и укрепления. И это касается не только мер поддержки, но и благоприятной налоговой политики», — отметил сенатор.

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По его словам, главный запрос бизнеса – стабильность, четкость и неизменность налогового законодательства, исчерпывающий, достаточный перечень налоговых режимов.

Предприниматели подняли темы сокращения длительности налоговых проверок для повышения эффективности прогнозирования и своевременного инвестирования, необходимости привязки к налоговому патенту кодов классификатора видов экономической деятельности, выравнивания налоговых льгот для получателей субсидий на патентном режиме по аналогии с упрощенной системой налогообложения.

Ключевой темой стала возможность снижения размера страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Отмена соответствующих льгот и текущие ставки «зарплатных налогов» привели к завышенной нагрузке для бизнеса, непосильной для трудоемких социальных отраслей, стали сдерживающим фактором для развития и создания новых рабочих мест, причиной ухода микропредприятий в теневой сектор.

«Повысив эффективность налогового администрирования и собираемости налогов, необходимо в дальнейшем выявить режимы и отрасли, нагрузка в которых является завышенной. «Зарплатные налоги», в отличие от других, напрямую связаны с конкурентоспособностью отечественных производителей. Их грамотная настройка позволила бы поддержать малый бизнес, создать преимущества для российских предпринимателей, стимулировать выход из тени», — отметил сенатор.

Участники встречи также обсудили сложности с учетом разрешенных для налогового вычета затрат, вводом в эксплуатацию новых производственных объектов, непрерывностью страховых взносов в случае приостановления предпринимательской деятельности, эффективность введённого налогового режима для самозанятых граждан.

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