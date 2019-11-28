Н. Федоров: Нечерноземье имеет огромный аграрный потенциал для возрождения традиций льноводства

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «Проблемы развития Нечерноземья и возрождение льноводства в Российской Федерации».

Первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел парламентские слушания «Проблемы развития Нечерноземья и возрождение льноводства в Российской Федерации».

Мероприятие проводится Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитетом СФ по науке, образованию и культуре, Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам.

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В парламентских слушаниях приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия его первые заместители Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области и Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Солодун. СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области

«К Нечерноземной зоне отнесены тридцать два субъекта РФ и Нечерноземье имеет огромный аграрный потенциал», — отметил Николай Федоров, открывая заседание.

Сенатор напомнил, что к началу 80-х годов прошлого века Нечерноземье давало половину урожая картофеля в РСФСР, треть мяса, шестую часть зерна, сорок проц. молока и яиц, треть сыра.

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Осмотр выставки продукции предприятий сельхозпроизводителей

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Осмотр выставки продукции предприятий сельхозпроизводителей

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Осмотр выставки продукции предприятий сельхозпроизводителей

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Осмотр выставки продукции предприятий сельхозпроизводителей

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Осмотр выставки продукции предприятий сельхозпроизводителей

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Осмотр выставки продукции предприятий сельхозпроизводителей

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«В последующие годы количество крупного рогатого скота уменьшилось в пять раз, посевные площади сократились вдвое, в шесть раз упало производство ржи, в три раза – льна-долгунца, традиционной культуры нечерноземной зоны», — констатировал Николай Федоров.

Он также отметил, что в настоящее время для территории характерны неравномерное распределение населения, его отток в крупные города, высокая зависимость сельхозпроизводства от государственных дотаций, неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий.

Законодатель особо заострил внимание на главной проблеме Нечерноземья – сокращении численности населения. «Проблемной зоной стали окраины нечерноземных областей. Эксперты именуют их «вакуумными поясами», поскольку численность сельского населения здесь упала на пятьдесят–семьдесят процентов».

Николай Федоров подчеркнул, что государство предпринимает меры по решению комплекса поднятых вопросов. По мнению законодателя, острота проблемы заставляет вернуться к реализации программы подъема российского Нечерноземья, которая начала реализовываться еще в советский период.

Острота проблемы заставляет вернуться к реализации программы подъема российского Нечерноземья

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в своем выступлении привел динамику основных показателей развития отраслей льноводства и животноводства в десяти типичных районах Нечерноземья, обозначил перспективы рынка льна, текущая потребность в котором на настоящее время составляет более четырехсот пятидесяти тысяч тонн. По мнению сенатора, необходимость обеспечения устойчивого развития Нечерноземья определяется ее социально-экономической значимостью для страны.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Солодун сообщила о развитии Нечерноземья и перспективах возрождения льноводства на примере Брянской области, которую сенатор представляет в верхней палате парламента.

С докладами выступили — заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, представители региональных органов государственной власти, научных и общественных кругов.

По итогам парламентских слушаний приняты рекомендации, которые после доработки будут направлены в профильные организации, заинтересованные министерства и ведомства.

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