Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в Барнауле.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в рамках работы в регионе провел прием граждан.

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Как отметил сенатор, сам факт обращения граждан с той или иной проблемой говорит о возрастающем доверии населения к власти. «Зачастую это вопросы не одного человека, а семьи, группы людей, улицы, села или микрорайона. Таким образом, просьбы, с которыми обращаются люди, в значительной степени приобретают общественный, социальный характер».

Так, жители многоквартирного дома в Барнауле на встрече с Сергеем Белоусовым затронули вопрос капитального ремонта здания, в котором почти за 70 лет эксплуатации он ни разу проводился. После переговоров с и. о. главы города Вячеславом Франком сенатор выразил уверенность, что необходимые работы будут произведены быстро и качественно.

По мнению парламентария, важно также уделять внимание и оказывать помощь тем, кто в силу тех или иных обстоятельств не может обратиться в общественную приемную лично, иногда из‑за отсутствия физической возможности.

«В решении социальных вопросов при оказании адресной помощи очень важно исходить из принципа нуждаемости. Такой подход не только позволяет грамотно и эффективно расходовать бюджетные средства, но и дает возможность помочь гораздо большему количеству граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации», — сказал Сергей Белоусов.

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