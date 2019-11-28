Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в Волгограде.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в рамках работы в регионе провел прием граждан.

Жители двух многоквартирных домов Дзержинского района на встрече с сенатором подняли вопрос капитального ремонта зданий, который планировался в 2018–2019 годах, но был перенесен на 2028 год.

Еще несколько важных вопросов, с которыми жители Волгограда обратились к Сергею Горнякову, касались предоставления льгот и субсидий многодетным семьям. В регионе поддержке материнства и детства уделяется особое внимание, но, по словам одной из заявительниц – представительницы общественной организации «Многодетный Волгоград», не все законодательные нормы и предписания исполняются в полной мере.

Открытый диалог с людьми помогает понять суть проблемы и найти эффективные пути ее решения

Этот вопрос, затрагивающий тему социальной поддержки многодетных семей, не единственный, который волнует волгоградцев. Чтобы подробнее разобраться в ситуации и обсудить актуальные вопросы Сергей Горняков предложил организовать встречу с представителями общественной организации «Многодетный Волгоград» с участием представителей профильных ведомств региона.

Подводя итоги встреч, парламентарий отметил, что многие вопросы удается решить именно благодаря активности граждан.

«Открытый диалог с людьми помогает понять суть проблемы и найти эффективные пути ее решения», — подчеркнул Сергей Горняков.

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