Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал мероприятие, проведенное в Москве.

Основная цель презентации Орловской области, прошедшей в ТПП РФ, – привлечение инвестиций в регион. Об этом рассказал представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый. КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области

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Парламентарий отметил, что за последние годы в этом субъекте Федерации создан благоприятный инвестиционный климат. «В соответствии с Постановлением Правительства России в Орловской области сформирована территория опережающего развития, куда приглашаются инвесторы для создания промышленных предприятий».

В Белгородской области создан благоприятный инвестиционный климат

По словам Владимира Круглого, уже сейчас в регионе действует много заводов по производству разнообразной продукции, в том числе предприятий оборонной промышленности. «Очень высок потенциал сельскохозяйственной отрасли, в том числе экспортный. Есть заводы по производству подсолнечного и рапсового масла, рапса, — продуктов, которые имеют высокую экспортную ценность. Производятся также зерно, пшеница высокого качества», — сообщил сенатор.

Кроме того, добавил парламентарий, Орловская область — важный культурный центр страны, ее нередко называют «литературной столицей» России. Здесь родились многие писатели, самым ярким представителем из которых является Иван Тургенев, тут находится его усадьба — музей федерального значения «Спасское-Лутовиново», напомнил парламентарий. Здесь же родились Николай Лесков, Иван Бунин и многие другие.

«У нас замечательные, интересные музеи, которые ждут посетителей. Наш регион готов к привлечению большого количества туристов, для которых разрабатываются специальные туры и программы», — сказал Владимир Круглый.

«Мы высоко оцениваем результаты проведенной презентации Орловской области в Торгово-промышленной палате РФ и надеемся, что это послужит привлечению инвесторов и капиталовложений в наш регион», — подчеркнул сенатор.

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