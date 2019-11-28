Сегодня в «Эфире» о позиции Генпрокуратуры России по законопроекту о домашнем насилии, новых видах мошеннических действий, состоянии правопорядка на воздушном транспорте, изменениях в законодательстве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О позиции Генпрокуратуры России по законопроекту о домашнем насилии, новых видах мошеннических действий, состоянии правопорядка на воздушном транспорте и не только поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистом информационного агентства «ТАСС».

Единая система поиска сведений о залоге движимого имущества, сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин, уголовная ответственность за самовольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней. О нововведениях в этих сферах расскажем в рубрике «Логика закона».

В рамках рубрики «Субъект права» прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин рассказывает о значимых законодательных инициативах, внесенных в Калининградскую областную Думу.

О результатах рассмотрения судом в Брянской области уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя областной думы, получавшего взятки от предпринимателей за покровительство, расскажем в рубрике «В процессе».

Программа «Эфир» на четверг 28 ноября 2019 года:

· Логика закона. Сила закона.

· Субъект права. «Вести – право». Прокуратура Калининградской области.

· В процессе. Срок за взятку. В Брянске осужден заместитель председателя областной думы за получение вознаграждения от предпринимателя (прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Брянской области Александр Заблоцкий).

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналист информационного агентства «ТАСС».

· Логика закона. Коммунальный беспредел.

· Открытый форум. V Восточный экономический форум. Китайский опыт защиты бизнеса.

· Бизнес вправе. Бизнес на транспорте.

· В процессе. План Розенберга. Нюрнбергские уроки.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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