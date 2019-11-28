С. Лисовский провел совещание «О предварительных итогах уборочных работ и плане подготовки к весенним полевым работам 2020 года»

Source: Russia – Council of the Federation

Нужно провести анализ ситуации в этой сфере и выяснить, что мешает двигаться дальше, отметил сенатор.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Лисовский

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области провел совещание на тему «О предварительных итогах уборочных работ и плане подготовки к весенним полевым работам 2020 года».

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Сенатор отметил, что задача мероприятия — провести анализ ситуации в этой сфере и выяснить, что мешает двигаться дальше, определить перспективы рынка зерна и растениеводства.

Сергей Лисовский сообщил, что среди наиболее важных вопросов – положение субъектов малого и среднего предпринимательства в отрасли, доведение до сельхозпроизводителей средств господдержки, льготное краткосрочное кредитование, агрострахование, обеспеченность сельскохозяйственной техникой и ее готовность, поставки горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений, в том числе меры по недопущению сезонного роста цен на них.

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Как подчеркнул сенатор, в Курганской области, которую он представляет в Совете Федерации, в среднем на сто прекративших существование объектов среднего и малого предпринимательства образуется не больше двадцати, и это характерно для всей страны.

По словам Сергея Лисовского, региональные власти, профильные департаменты субъектов РФ должны оказывать активную помощь сельхозпроизводителям в оформлении документов, необходимых для получения субсидий.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов в своем выступлении рассказал о проводимой работе в этой сфере. «Основная задача сельхозпроизводства в Российской Федерации – обеспечение продовольственной безопасности страны», — подчеркнул он.

В ходе мероприятия также выступили директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Мария Елкина, заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и др.

В совещании участвовали представители федеральных органов государственной власти, отраслевых союзов, научного и экспертного сообщества.

По итогам мероприятия подготовлены предложения в адрес Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, Счетной палаты РФ, исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации, направленные на эффективное решение поднятых на совещании вопросов.

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