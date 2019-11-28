Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#История#Луна28.11.2019 16:46

49 лет назад на Луне начал работу «Луноход-1»

В ноябре этого года исполняется 49 лет с начала работы на поверхности Луны советской автоматической станции «Луна-17» и первого в истории человечества дистанционно управляемого самоходного аппарата, работающего вне Земли — «Луноход-1». Сотрудники НИИ-885 и других предприятий, входящих сегодня в холдинг «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), участвовали в создании важнейших систем, сделавших возможным это достижение отечественной науки и техники.

НИИ-885 и ОКБ МЭИ внесли существенный вклад в создание наземного комплекса управления лунными станциями. В рамках лунной программы были разработаны станции слежения, установленные вблизи Симферополя и на Камчатке, оснащенные соответственно антенными системами РС10-2М и ТНА-400.

Главный научный сотрудник отделения по созданию специальных наземных комплексов холдинга РКС Евгений Молотов: «Программа исследования поверхности Луны движущимся аппаратом — Луноходом — вначале возникла внутри программы ЛЗ с целью создания средства транспортировки космонавтов по поверхности Луны. Затем она трансформировалась в самостоятельную программу. По ней была разработана и в 1968 году введена в эксплуатацию в Симферополе модификация контрольно-измерительной станции „Сатурн-МС“, предназначенная для управления Луноходом».

Сотрудники входящих сегодня в РКС предприятий разработали и изготовили ключевые системы «Лунохода» — малокадрового телевидения и радиотехническую, а также наземный пункт управления. Установленная на борту «Лунохода» система малокадрового телевидения позволяла отражать поверхность Луны по ходу движения. Для топографической съемки и прокладки маршрута использовались данные, получаемые панорамными камерами, работающими во время остановки «Лунохода».

Всего система малокадрового телевидения проработала на Луне 120 часов в течение 11 лунных дней. С учетом времени испытаний она в течение трех лунных дней наработала более 200 часов при ресурсе по техническому заданию — 150 часов. На Землю с Луны было передано свыше 20 тысяч кадров.

Сегодня РКС продолжает вести разработки в области систем телеметрии, связи и управления, которые могут быть использованы в будущих российских и международных миссиях по изучению Луны. Специалисты холдинга в последние годы провели масштабную модернизацию российского наземного комплекса управления космическими аппаратами: был создан с нуля Восточный командно-измерительный пункт, модернизирован наземный комплекс управления, в том числе комплекс средств дальней космической связи, который успешно работает в рамках проекта ExoMars. Инженеры РКС постоянно повышают возможности и совершенствуют технологии производства бортовых систем телеметрии и готовы разработать и производить такие приборы для перспективных российских лунных аппаратов.

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