Анатолий Яновский: “Без специальных мер поддержки ВИЭ пока не конкурентоспособны по сравнению с традиционной энергетикой”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 ноября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский выступил на секции “Роль институтов развития в реализации проектов возобновляемых источников энергии на евразийском пространстве”, состоявшейся в рамках XIV Ежегодной международной конференции “Евразийская экономическая интеграция”. Участники мероприятия обсудили текущее развитие проектов сферы ВИЭ в России и странах Европы и Азии, эффективность механизмов их поддержки со стороны государства, а также роль ВИЭ в мировой энергетике.

Тренд на развитие возобновляемой энергетики повсеместен и охватывает практически все страны континента, отметил Анатолий Яновский.

“За последние годы технологически эти источники становятся все более и более востребованными. В то же время не нужно забывать, что без специальных мер поддержки они пока не конкурентоспособны по сравнению с традиционной энергетикой. Этот факт – наличия тех или иных топливно-энергетических ресурсов – является основополагающим, когда мы говорим про темпы развития ВИЭ”, – подчеркнул Анатолий Яновский.

За последнее десятилетие активнее всего “зеленая” энергетика развивалась в странах Евросоюза, напомнил замминистра. При этом темпы этого развития в каждом из государств были различны.

“Возникает вопрос, как долго та или иная страна может позволить себе осуществлять субсидирование ВИЭ. Нам известно, что ФРГ за счет такой льготы значительно нарастила долю ВИЭ в своем энергобалансе. Но не все страны способны поддерживать эту генерацию на том же уровне. В результате такого субсидирования – когда государство с одной стороны, и государственные же институты развития с другой работают над поддержкой отрасли – и рождается пока что не способные к самостоятельной жизни ВИЭ. В этой связи, странам, нацеленным на развитие этой отрасли, необходимо продолжать работу над созданием рыночных механизмов улучшения эффективности ВИЭ”, – заключил замглавы Минэнерго России.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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