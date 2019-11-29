А. Александров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню юриста в Калужской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил значимость профессии юриста.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Калужской области Алексей Александров АлександровАлексей Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню юриста.

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Сенатор поздравил калужан с праздником, а также отметил значимость профессии юриста в России. «С юристами связаны все события нашей жизни, начиная с рождения и до самого конца. У юристов всегда много самой разной работы. Это очень широкая область деятельности — права человека, предупреждение и раскрытие преступлений, правосудие, государственная безопасность, законотворческая деятельность, региональные законы, по которым мы с вами живем. Все это связанно с юридической деятельностью», — сказал Алексей Александров.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров, руководители правоохранительных органов, органов государственной власти региона, территориальных подразделений федеральных ведомств и городской управы Калуги, ветераны силовых структур, члены регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциации Юристов России», студенты профильных вузов.

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