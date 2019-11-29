А. Майоров: Работа в части совершенствования нормативно-правовой базы в целях реализации Национального проекта «Экология» крайне важна

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвел итоги подготовки заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему «О реализации Национального проекта «Экология».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия подвел итоги подготовки заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему «О реализации Национального проекта «Экология», который состоится 4 декабря 2019 г. под председательством первого заместителя Председателя СФ Николая Федорова. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики

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Сенатор напомнил о первоочередных задачах в сфере экологии, которые поставлены Президентом России в «майском» Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: формирование новой системы обращения с отходами, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, переход на систему экологического регулирования, основанную на использовании наилучших доступных технологий; повышение качества питьевой воды, экологическая реабилитация и сохранение водных объектов, сохранение биологического разнообразия и воспроизводство лесов.

Первоочередные задачи в сфере экологии: формирование новой системы обращения с отходами, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, переход на систему экологического регулирования

Алексей Майоров отметил, что для решения этих задач и был разработан национальный проект «Экология», который включает 11 федеральных проектов: «Чистая страна», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

Глава Комитета СФ сообщил, что 2019 г. был преимущественно подготовительным для реализации федеральных проектов: были утверждены методики расчета показателей, проводились предварительные оценки, готовилась проектно-сметная документация, утверждались региональные программы, приняты Федеральные законы от 26 июля 2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», от 26 июля 2019 г. «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».

Алексей Майоров отметил значимость вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании предстоящего Совета. Именно поэтому данное совещание Экспертного Совета должно способствовать подготовке проведения и проекта итогового документа на самом высоком уровне.

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