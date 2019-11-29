А. Пронюшкин: Исторические города и населенные пункты сохраняют и формируют наше общенациональное самосознание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил с докладом об исторических городах и поселениях и мерах их поддержки.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области выступил с докладом об исторических городах и поселениях Российской Федерации и мерах их поддержки.

Смотрите также

«Исторические города и населенные пункты обладают значимым историко-культурным наследием, сохраняют и формируют наше общенациональное самосознание», — отметил сенатор в докладе во время выездного заседания Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в г. Владимире.

Исторические города и населенные пункты обладают значимым историко-культурным наследием

Александр Пронюшкин выступил с докладом об исторических городах и поселениях и мерах их поддержки

Парламентарий рассказал об исторических поселениях Владимирской области и опыте региона в их поддержке и развитии, а также рассказал о проводимой в Совете Федерации работе, направленной на сохранение и развитие культурного, туристического, экономического и инфраструктурного потенциала исторических городов и поселений Российской Федерации.

«Совет Федерации уделяет большое внимание сохранению самобытности региональных культур и всесторонней поддержке регионов, успешно консолидирует усилия профильных министерств и ведомств», — подчеркнул Александр Пронюшкин.

MIL OSI