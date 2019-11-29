Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Государственного Совета Республики Коми.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в очередном заседании Государственного Совета Республики Коми, на котором утвердили главный финансовый документ региона. Законопроект о республиканском бюджете на 2019 и плановый период 2020–2022 годы был поддержан большинством голосов депутатов Госсовета РК.

Дмитрий Шатохин в своем выступлении представил информацию о принятом на днях в верхней палате парламента федеральном бюджете страны.

«В рамках рассмотрения федерального бюджета во втором чтении по рекомендациям Совета Федерации удалось увеличить финансовое обеспечение нескольких важных социальных направлений. Хочу обратить ваше внимание, что и для Республики Коми выделены дополнительные средства на оплату труда и региональную доплату к пенсии. По последнему параметру, три года регион получал дотации в размере 200 – 250 миллионов рублей. Сегодня благодаря поддержке Правительства РФ, Коми и ряд регионов получат увеличенную финансовую субсидию. Для республики – это 500 миллионов рублей. Можно уверено сказать, что бюджет региона отвечает всем направлениям социально-экономического развития», — отметил сенатор.

По информации профильного Комитета представительного органа региона, совокупный объем доходов республиканского бюджета составит 84,9 млрд руб. на 2020 год, 87,4 млрд руб. на 2021 год и 87,8 млрд руб. на 2022 год. Основным источником финансового пополнения бюджета остаются налоговые и неналоговые доходы. Большая часть расходов будет ориентирована на развитие социальной инфраструктуры и составит 23,6 млрд руб. в 2020 году.

Также депутаты рассмотрели блок вопросов в части кадровых назначений, утвердили поправки в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и бюджетной системы.

MIL OSI