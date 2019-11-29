В г. Санкт-Петербурге по представлению прокуратуры перед работниками коммерческой организации погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 5,7 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Графит-ИТ Технологии».

Надзорными мероприятиями установлено, что перед работниками организации образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 5,7 млн. рублей.

Прокуратура в адрес директора общества внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате полностью погашена.

По материалам прокуратуры в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы работнику). Ход и результат расследования уголовного дела контролирует прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI