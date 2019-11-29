В Москве состоялись проводы российской спортивной делегации на XIX Сурдлимпийские зимние игры

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 ноября, в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе состоялась торжественная церемония проводов спортивной делегации Российской Федерации на XIX Сурдлимпийские зимние игры, которые пройдут с 12 по 21 декабря 2019 года в долине Вальтеллина-Валькьявенна (Италия).

В Играх примут участие более 1100 спортсменов из 34 стран. В состав российской делегации вошли 135 человек, в том числе 78 спортсменов. Россияне будут бороться за награды во всех шести видах спорта, входящих в программу Игр: горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей с шайбой и шахматы.

В ходе церемонии было зачитано приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес спортивной делегации России, в котором, в частности, говорится:

«Впереди у вас ответственные старты, встречи с достойными соперниками, честная, бескомпромиссная борьба за победу. Уверен, что талант, сила духа и воля позволят вам добиться намеченных целей, порадовать наставников и многочисленных болельщиков успешными выступлениями».

В мероприятии приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

В рамках церемонии проводов состоялась передача флага Сурдлимпийского комитета России спортсменами команды 2017 года спортсменам команды-2019.

Напомним, на XVIII Сурдлимпийских зимних играх, которые прошли в 2015 году в Ханты-Мансийске и Магнитогорске, сборная команда России одержала победу в общекомандном зачёте, завоевав 30 медалей (12 золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых).

Фото: Сурдлимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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