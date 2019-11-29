В. Новожилов: Личный прием жителей позволяет в оперативном режиме реагировать на проблемы земляков

Source: Russia – Council of the Federation

Обсудить свои проблемы с парламентарием пришли представители бюджетной сферы: учителя, сотрудники спортивных и культурных центров Архангельской области.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области провел очередной прием жителей в администрации Вельского района.

Поделиться своими проблемами с парламентарием пришли представители бюджетной сферы: учителя, сотрудники спортивных и культурных центров области.

Личный прием жителей — одна из форм обратной связи

Большинство проблем касалось не личных просьб, а вопросов развития учреждений. Так, Галина Якимова из поселка Кулой просила оказать помощь в замене кровли в школе № 90. С похожим вопросом обратилась представитель Дворца культуры и спорта. Евгению Градову также беспокоит ремонт крыши. Максим Ядрихинский (Верхне-Устькулойская основная школа № 24) озабочен материально-техническим обеспечением учебного учреждения. Нина Криворотова из районного культурного центра просит оказать помощь в реализации первого городского конкурса циркового искусства «CHELовек ЦИРКА».

С каждым из обратившихся сенатор провел обстоятельный разговор, подробно разъясняя положения законодательства, объясняя, чем можно помочь.

«Личный прием жителей — одна из форм обратной связи. Он позволяет в оперативном режиме реагировать на проблемы земляков, дает понимание — какие вопросы интересуют жителей», — отметил Виктор Новожилов.

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