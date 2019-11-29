В. Смирнов: Необходимо противодействовать любым попыткам фальсификации истории

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в VI епархиальных Рождественских образовательных чтениях в Кинешемской и Палехской епархии РПЦ.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие в VI епархиальных Рождественских образовательных чтениях в Кинешемской и Палехской епархии РПЦ «Великая Победа: наследие и наследники». Мероприятие состоялось в городе Родники.

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Особое внимание в своем выступлении на пленарном заседании сенатор уделил необходимости активного соработничества церкви, государства и гражданского общества по сохранению и защите исторической правды о Великой Отечественной войне.

«75-летний юбилей Великой Победы должен стать для нас поводом не только к совместной работе по облагораживанию мемориалов, приведению в подобающее состояние всех памятных знаков и захоронений воинов минувшей войны, но и активизации работы по историческому просвещению, по организации широкомасштабной информационной компании по противодействию любым попыткам исказить правду о событиях героических лет, превратить предателей и пособников фашистских разбойников в борцов с несправедливостями сталинского режима», — сказал сенатор, подчеркнув необходимость противодействовать любым попыткам фальсификации истории.

Виктор Смирнов отметил, что наиболее уязвимыми перед неправдой и клеветой являются молодые люди, поэтому так важно ненавязчиво, но очень настойчиво тему наследия Великой Победы разрабатывать в школьных и студенческих аудиториях.

Парламентарий напомнил участникам Рождественских образовательных чтений об инициативе Председателя СФ о признании Победы над нацизмом всемирным наследием человечества и предложил через общение российской православной молодежи с братьями из других православных церквей, в том числе с использованием возможностей интернета, добиваться воплощения замечательного и архиактуального предложения в жизнь.

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