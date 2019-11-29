График публикаций аналитических материалов Банка России на декабрь 2019 года (29.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

График публикаций аналитических материалов Банка России на декабрь 2019 года

Банк России планирует в декабре 2019 года опубликовать на официальном сайте следующие периодические материалы:

№

Название публикации

Дата публикации

1

Информационно-аналитический материал «Обзор финансовой стабильности»

02.12.2019

2

Информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»

03.12.2019,26.12.2019

3

Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг

04.12.2019

4

Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков

06.12.2019

5

Обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов

09.12.2019

6

Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов

13.12.2019

7

Информационный бюллетень «Инфляция на потребительском рынке»

13.12.2019

8

Информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен»

16.12.2019

9

Информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки»

16.12.2019

10

Оценка трендовой инфляции

16.12.2019

11

Результаты социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам»

18.12.2019

12

Макроэкономический бюллетень «О чем говорят тренды»

19.12.2019

13

Информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации»

20.12.2019

14

Новостной индекс деловой активности

20.12.2019

15

Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов

23.12.2019

16

Доклад о денежно-кредитной политике

23.12.2019

17

Информационно-аналитический комментарий «Экономика»

26.12.2019

29 ноября 2019 года

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