График публикаций аналитических материалов Банка России на декабрь 2019 года (29.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
График публикаций аналитических материалов Банка России на декабрь 2019 года
Банк России планирует в декабре 2019 года опубликовать на официальном сайте следующие периодические материалы:
№
Название публикации
Дата публикации
1
Информационно-аналитический материал «Обзор финансовой стабильности»
02.12.2019
2
Информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»
03.12.2019,26.12.2019
3
Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг
04.12.2019
4
Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков
06.12.2019
5
Обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов
09.12.2019
6
Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов
13.12.2019
7
Информационный бюллетень «Инфляция на потребительском рынке»
13.12.2019
8
Информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен»
16.12.2019
9
Информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки»
16.12.2019
10
Оценка трендовой инфляции
16.12.2019
11
Результаты социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам»
18.12.2019
12
Макроэкономический бюллетень «О чем говорят тренды»
19.12.2019
13
Информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации»
20.12.2019
14
Новостной индекс деловой активности
20.12.2019
15
Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов
23.12.2019
16
Доклад о денежно-кредитной политике
23.12.2019
17
Информационно-аналитический комментарий «Экономика»
26.12.2019
29 ноября 2019 года
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