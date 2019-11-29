Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошла выставка уникальных кружевных нарядов и элементов декора, изготовленных из льна.

В Совете Федерации в рамках парламентских слушаний на тему «Проблемы развития Нечерноземья и возрождение льноводства в Российской Федерации» была открыта выставка, посвященная достижениям этой отрасли. Экспозиция состояла из уникальных кружевных нарядов и элементов декора, изготовленных из льна. Об этом рассказала член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун. СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области

Смотрите также

Сенатор подчеркнула, что возрождение льняной отрасли в России – это одно из ключевых направлений стратегии развития Нечерноземья на ближайшую перспективу. «Льняной комплекс Брянской области представлен семью сельхозпредприятиями, которые занимаются производством и первичной переработкой льна. В последние годы в регионе отмечается положительная динамика по увеличению посевных площадей, занимаемых этой культурой. В сравнении с прошлым годом в Брянской области посевная площадь льна-долгунца увеличилась более чем на 16 процентов. В 2020 году на Брянской земле планируется посеять 3,5 тысяч гектаров», — проинформировала Галина Солодун.

Возрождение льняной отрасли в России – это одно из ключевых направлений стратегии развития Нечерноземья на ближайшую перспективу

По ее словам, таких положительных результатов удалось достигнуть благодаря государственной поддержке, которая направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышению эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий. Однако государственное финансирование выращивания льна — это только половина дела, необходимы более масштабные решения. «Для того чтобы возродить льняной комплекс, нужно серьезно пересмотреть подходы к технологии выращивания и переработке волокна», — сказала парламентарий. Так как любое производство стремится снизить себестоимость, выстроить максимальную цепочку вертикальной интеграции и максимизировать прибыль, повышение качества переработки волокна — наиболее очевидный и доступный способ увеличить рентабельность, уверена Галина Солодун.

«Достижения брянских аграриев показывают, что имеются хорошие перспективы развития льноводства в нашей стране. Имея деловое мышление, государственную поддержку, внедряя передовые технологии и системы земледелия, есть все возможности создать сильную экономическую основу российского села», — заявила законодатель.

MIL OSI