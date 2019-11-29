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#Роскосмос#Главное#ЦНИИмаш#ЦУП#Прогресс МС-1229.11.2019 17:20

Корабль «Прогресс МС-12» завершил свой полёт

Сегодня, 29 ноября 2019 года, в 13:25 мск грузовой корабль «Прогресс МС-12» под контролем Центра управления полётами отстыковался от российского сегмента Международной космической станции. После чего в автономном режиме он продолжил орбитальный полёт.

Корабль «Прогресс МС-12» после расстыковки.Фото: Александр Скворцов / Роскосмос

В соответствии с программой полёта в тот же день в 16:39 мск была включена на торможение двигательная установка, и космический корабль перешёл к снижению с рабочей орбиты. В 17:11 мск он вошёл в плотные слои атмосферы, а уже в 17:19 мск несгораемые фрагменты его конструкции затонули в заданном квадрате несудоходного района акватории Тихого океана.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» была запущена с космодрома Байконур 31 июля 2019 года. В тот же день «Прогресс» с грузами для экипажа Международной космической станции причалил к модулю «Пирс», долетев по «сверхкороткой» схеме за рекордно малое время — 3 часа 19 минут.

Его место вскоре займет грузовой корабль «Прогресс МС-13», который в настоящий момент готовится к старту на Байконуре. Его запуск запланирован на 6 декабря 2019 года в 12:34 мск со стартовой площадки № 31 космодрома. Он должен доставить на Международную космическую станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы «Родник» и стандартные рационы питания.

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