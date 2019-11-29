Минспорт России сообщает о проведении конкурса в сфере информационных технологий в области физической культуры и спорта среди молодых учёных

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации приглашает научные коллективы, в состав которых входят молодые специалисты в возрасте до 35 лет, принять участие в конкурсе в сфере информационных технологий в области физической культуры и спорта.

Конкурс проводится в целях поддержки и привлечения молодых учёных к разработке и внедрению отечественных цифровых решений, способствующих развитию спортивной отрасли.

На конкурс принимаются ИТ-проекты, реализация которых будет способствовать достижению целей и решению задач, определённых:

– Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»);

– Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2009 № 1101-р;

– Федеральным проектом «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт-норма жизни), утвержденный проектным комитетом по национальному проекту «Демография» 29.04.2019;

– Концепцией цифровизации государственной системы подготовки и управления в сфере физической культуры и спорта Министерства спорта Российской Федерации на период 2019-2024 гг., утвержденной приказом Минспорта России от 25.11.2019 № 971.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 декабря 2019 г. в печатном и электронном виде по адресу: 105005, г. Москва, Елизаветинский пер., дом. 10, стр. 1 (каб. 523), электронная почта: konkurs@vniifk.ru, (контактный тел.: +7 499 261 89 19).

Итоги конкурса будут подведены 25 декабря 2019 года.

Подробные условия участия в конкурсе и порядок реализации проекта размещены на официальном сайте подведомственного Минспорту России ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» http://vniifk.ru/naukakonkurs.php.

Пресс-служба Минспорта России

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