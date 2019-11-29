Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills29.11.2019 20:30

Национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы»

С 26 по 29 ноября 2019 года на ВДНХ проходил финал III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В нем приняли участие более 400 студентов из 70 вузов страны.

Соревнования прошли по 52 компетенциям по направлениям «Производство и инженерные технологии», «Строительство и строительные технологии», «Сфера услуг», «Транспорт и логистика», «Творчество и дизайн», «Образование», «Информационные и коммуникационные технологии».

В этом году на чемпионате по компетенции «Инженерия космических систем» принимали участие команды из ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», ГБОУ ВО «Технический университет» (Московская область, Королев).

«Госкорпорация „Роскосмос“ активно поддерживает чемпионатное движение по стандартам WorldSkills. Кроме того, мы развиваем компетенцию „Инженерия космических систем“ и безусловно заинтересованы в том, чтобы как можно больше юниоров и старших ребят принимали участие в чемпионатах по этой компетенции», — сказал директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

На торжественной церемонии награждения по итогам чемпионата 1-е место в компетенции «Инженерия космических систем» поделили между собой команды из ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 3-е место получила команда из ГБОУ ВО «Технический университет» (Московская область, Королев).

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