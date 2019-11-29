Source: Russia – Council of the Federation

Тема заседания – «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц ОИС».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Уфе.

Мероприятие приурочено к 50-летию Организации Исламского сотрудничества. Тема заседания – «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц ОИС».

Парламентарий огласил приветствие Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга участникам форума.

Николай Журавлев принял участие в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Уфе

«В России веками выстраивалась уникальная модель межнациональных и межрелигиозных отношений, обеспечивающая сохранение этнических и конфессиональных традиций и культур, укрепление единства нашего многонационального народа. Важным направлением государственной национальной политики Российской Федерации является защита прав национальных меньшинств, свободы вероисповедания и прав на свободное языковое общение», — говорится в приветствии.

Важным направлением государственной национальной политики России является защита прав национальных меньшинств, свободы вероисповедания и прав на свободное языковое общение

«Заседание Группы посвящено 50-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества. Россию и государства – члены Организации исламского сотрудничества объединяют прочные узы дружбы и партнерства, приверженность принципам Устава Организации Объединенных Наций, что способствует развитию международных связей на принципах справедливости, равноправия и верховенства права», — подчеркивается в документе.

Николай Журавлев подчеркнул, что направлений для развития сотрудничества множество: «Мы готовы к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства на основе общности подходов в интересах обеспечения прочного мира и безопасности, продвижения диалога культур и цивилизаций».

Николай Журавлев принял участие в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Уфе

Николай Журавлев также встретился с руководителем Управления ФНС по Республике Башкортостан Маратом Вахитовым и с представителями бизнес-объединений. На встречах обсуждались вопросы совершенствования налогового законодательства для малого и среднего предпринимательства, сложности выбора налогового режима в условиях постоянно меняющихся требований к налогоплательщикам, предложения по снижению налоговой нагрузки на малый бизнес и стимулы для его развития. Инициативы представителей Башкортостана будут приняты к обсуждению на предстоящем совместном выездном заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по экономической политике в декабре.

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