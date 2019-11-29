Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан по личным вопросам в Волгоградской области.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области провел прием граждан в городе Волгограде.

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Жители региона обратились к сенатору по широкому кругу вопросов. Руководство Детской школы искусств им. М.А. Балакирева просило содействовать в передаче арендуемого помещения из федеральной в муниципальную собственность. что позволит экономить на аренде и дополнительные средства направить на укрепление материально-технической базы школы. Николай Семисотов выразил готовность оказать содействие в решении этого вопроса.

На незаконную вырубку лесных насаждений в Ольховском районе пожаловался сенатору гражданский активист. Сеатор принял решение лично разобраться в этой ситуации.

Незаконная вырубка лесов представляет сегодня экологическую проблему и требует принятия серьезных мер

«Незаконная, бездумная вырубка лесов представляет сегодня экологическую проблему и требует принятия серьезных мер. Данный вопрос беру на личный контроль», – отметил сенатор.

Еще одна проблема, в решении которой окажет содействие сенатор, — отсутствие электроэнергии в одном из садоводческих товариществ Дубовского района. В ходе приема Николай Семисотов связался с представителем администрации района. Выяснилось, что причина в отсутствии пакета необходимых документов для электросетей от СНТ.

«Приемы граждан – эффективный инструмент обратной связи с населением. Подобные форматы работы не только выявляют картину актуальных проблем территорий, но и позволяют оперативно их решать. Все поступившие сегодня обращения взяты на мой контроль до конечного исполнения», – заключил Николай Семисотов.

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