О. Старостина встретилась с главами сельских муниципальных образований Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Такие встречи в регионе дают законодателям новый импульс и позволяют формировать актуальную для территорий повестку законотворческой деятельности, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках рабочей поездки в регион встретилась главами сельских муниципальных образований.

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Участники встречи обсудили ход реализации национальных проектов в регионе. «Конкретные задачи, касающиеся жителей, решаются на муниципальном уровне и от слаженной работы муниципальной и региональной власти зависит результат, который должен ощутить на себе каждый», — отметила Ольга Старостина.

В ходе беседы сенатор рассказала о работе над Стратегией развития Арктики до 2035 года. «Формирование этого документа уже завершается. Важно, что в её разработке принимали участие регионы. Ее разделы содержат решение таких важных для Арктических регионов вопросов как доступность отдаленных территорий, проблемы малой авиации, вопросы льготного обеспечения жителей арктических регионов, образования, здравоохранения, сохранение экоситсемы и многие другие вопросы развития и жизнеобеспечения северных территорий, направленные на повышение качества жизни», — проинфрмировала парламентарий.

Глава Тиманского сельсовета Вадим Глухов поднял вопрос о проблеме переселения жителей из малонаселенных пунктов, в которых нерентабельно содержать объекты жизнеобеспечения. Для решения этой проблемы нужен точечный социально направленный подход к экономическому развитию территории без учёта прибыльности проектов и инфраструктуры, считает сенатор.

Ольга Старостина по поручению Председателя Совета Федерации вручила Почётную грамоту Совета Федерации главе Малоземельского сельсовета Михаилу Талееву — одному из старейших глав муниципальных образований.

По словам Ольги Старостиной, необходимо постоянно иметь обратную связь и «сверять часы». «Такие встречи в регионе дают законодателям новый импульс и позволяют формировать актуальную для территорий повестку законотворческой деятельности», — сказала парламентарий.

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