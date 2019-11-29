О. Хохлова приняла участие в заседании Законодательного Собрания Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Главной темой стало обсуждение бюджета региона на три предстоящих года.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в заседании Законодательного Собрания Владимирской области.

Главной его темой стало обсуждение бюджета региона на три предстоящих года. По словам сенатора, основной финансовый документ носит социальный характер, так как 70 процентов его будет направлено именно в социальную сферу. «В первую очередь, предусматривается повышение зарплат бюджетникам, попадающих под действие указов Президента, заложены средства на повышение МРОТ до 12130 рублей в месяц, в 2020 году будет продолжена реализация 9 национальных проектов, в том числе: «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и другие».

В 2020 году будет продолжена реализация 9 национальных проектов, в том числе: «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и другие

Обсуждая бюджет, депутаты высказали ряд предложений в адрес исполнительной власти. Среди них – создание, например, четкой областной программы по ремонту школ и других учебных организаций, в которой конкретно будут обозначены объекты и требуемые денежные средства, для приведения их в надлежащее состояние.

Ольга Хохлова рассказала на заседании о решениях федеральной власти, направленных на поддержку регионов. «Из федерального бюджета планируется выделить 2 миллиарда рублей на лекарства для больных редкими (орфанными) заболеваниями. Обеспечение медикаментами именно этой категории больных всегда являлось одной из проблем для регионов. Например, в области живут 2 ребенка, которые родились с одним из чрезвычайно редких заболеваний. На лечение этих детей требуются большие суммы. У простых семей таких средств нет. Государство предусматривает эту помощь».

Сенатор подчеркнула, что бюджет – это, пожалуй, самый главный документ, по которому живет и развивается регион. «Депутаты Владимирского Законодательного собрания приняли его в первом чтении. Конечно, до второго рассмотрения и окончательного его утверждения от депутатов еще будут поступать различные предложения по корректировке статей. Но сегодня уже видно, что он социально направленный, учитывает различные направления поддержки социальной сферы. Конечно, хотелось бы, чтобы все вопросы были решены сейчас и сразу, но пока это невозможно. Дефицит бюджета составит 2,5 миллиарда рублей. Есть, как говорится, над чем поработать и исполнительной и представительной ветвям власти», — подчеркнула Ольга Хохлова.

По поручению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко сенатор вручила Почетную грамоту и благодарственные письма СФ заслуженным землякам.

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