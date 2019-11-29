Первые медали россиян на Чемпионате мира по прыжкам на батуте в Токио

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 ноября, в Токио (Япония) на Чемпионате мира по прыжкам на батуте были разыграны первые комплекты наград. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Андрей Гладеньков, Василий Макарский, Михаил Заломин и Александр Одинцов выиграли «золото» в двойном мини-трампе.

Серебряными призёрами стали мужская и женская сборные России в дисциплине «акробатическая дорожка». У мужчин выступали Максим Шлякин, Александр Лисицын, Вадим Афанасьев и Максим Рябиков, у женщин – Элина Степанова, Елена Краснокутская, Виктория Даниленко и Ирина Силичева.

Бронзовые награды взяли мужская сборная России в командных упражнениях (Михаил Мельник, Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин и Никита Федоренко) и женская сборная России в двойном мини-трампе (Галина Бегим, Александра Бонарцева, Полина Троянова и Алина Христенко).

Российская сборная располагается на втором месте в общекомандном зачёте, лидирует команда Великобритании (2-2-0), третье место занимает сборная США (1-1-1).

На Чемпионате мира по прыжкам на батуте будет разыграно по восемь олимпийских лицензий в мужских и женских индивидуальных соревнованиях. Чемпионат завершится 1 декабря.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с завоёванными наградами и желает новых спортивных достижений и ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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