Подведены итоги IX Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

29 ноября 2019, 21:00

Сегодня в Москве состоялся финал IX Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», организованного Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО «Газпром».

Победителями IX Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» стали следующие журналисты.

В номинации «Лучшая публикация» среди федеральных СМИ:

I место — Юрий Голышак, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;

II место — Владимир Иванов, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;

III место — Наталья Быканова, журнал «Физкультура и спорт», г. Москва.

В номинации «Лучшая публикация» среди региональных СМИ:

I место — Юрий Сейидов, газета «Горняцкая правда», г. Коркино;

II место — Алексей Курочкин, газета «Аргументы и факты», г. Нижний Новгород;

III место — Вероника Песчинская, информационное агентство «Байкал 24. Спорт», г. Иркутск.

В номинации «Лучшая публикация» среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — Виктор Хохлюк, газета Interfutbol, г. Касансай (Узбекистан);

II место — Расим Мовсумов, журнал Sporstman, г. Баку (Азербайджан).

В номинации «Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм» среди федеральных СМИ:

I место — Михаил Королев, телеканал «ЦСКА ТВ», г. Москва;

II место — Эльмира Мирзоева, телеканал «Матч. Страна», г. Москва;

III место — Михаил Россошанский, телеканал «Матч ТВ», г. Москва.

В номинации «Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм» среди региональных СМИ:

I место — Дарья Черемушкина, телеканал «Краснодар-онлайн», г. Краснодар;

II место — Светлана Антимонова, телеканал «ОТС-ТВ», г. Новосибирск;

III место — Константин Величко, ТРК «Челны-ТВ», г. Набережные Челны.

В номинации «Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм» среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — Юрий Михалевич, портал TUT.BY, г. Минск (Беларусь).

В номинации «Лучший фоторепортаж/фоторабота» среди федеральных СМИ:

I место — Алексей Филиппов, МИА «Россия сегодня», г. Москва;

II место — Александр Федоров, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;

III место — Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня», г. Москва.

В номинации «Лучший фоторепортаж/фоторабота» среди региональных СМИ:

I место — Максим Федоров, Пресс-центр Международных игр «Дети Азии», г. Южно‑Сахалинск;

II место — Владимир Огнев, агентство спортивных новостей «Тюменская арена», г. Тюмень;

III место — Кирилл Кухмарь, «ИТАР-ТАСС», г. Новосибирск.

В номинации «Лучший фоторепортаж/фоторабота» среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — не присуждено;

II место — Кирилл Кудрявцев, московское представительство агентства France-Presse, и Евгения Новоженина, международное агентство новостей Thomson Reuters;

III место — Станислав Филиппов, информационное агентство Sportfoto.kz, г. Нур-Султан (Казахстан).

В номинации «Лучший радиорепортаж» среди федеральных и региональных СМИ:

I место — Александр Неценко, Николай Саприн, ГРК «Радио России» / Радио «Маяк», г. Москва и Виктория Колосова, ГРК «Радио России» /Радио «Маяк» г. Москва;

II место — Андрей Кудряшов, ГРК «Радио России», г. Москва;

III место — Максим Бобро, радиоканал «Липецк FM», г. Липецк и Олеся Тимонина, ГТРК «Южный Урал — радио», г. Челябинск.

В номинации «Будущее спортивной журналистики»

I место — Эвелина Валова, телеканал «Удмуртия» / «Первое городское школьное телевидение», г. Ижевск;

II место — Диана Никитина, Александра Пискун, детская студия телевидения «Хабаровск» / телеканал «Хабаровск», г. Хабаровск;

III место — Ольга Еремеева, Елена Махнина, студенческий пресс-центр «Цветное телевидение», г. Санкт-Петербург.

Специальным призом «Патриарх» награжден Геннадий Орлов — советский и российский спортивный журналист, известный спортивный комментатор, в прошлом футболист, Мастер спорта СССР.

Специальный приз «За особый вклад в развитие спортивной журналистики» получил известный спортивный журналист и писатель Евгений Дзичковский.

Обладателем Специального приза Олимпийского комитета России «За особые достижения» стал известный баскетболист, тренер, российский телекомментатор, журналист и писатель Владимир Гомельский.

В жюри фестиваля-конкурса вошли известные российские спортивные журналисты: спортивный комментатор «Первого канала», член Академии российского телевидения, лауреат премии «ТЭФИ» Виктор Гусев; теле-радиожурналист Максим Демков; президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов; фоторепортер телеканала «Матч ТВ» Андрей Голованов, журналист, обозреватель издательского дома «Спорт-Экспресс», двукратный призер фестиваля-конкурса «Энергия побед» Игорь Рабинер; шеф-редактор по специальным проектам газеты и сайта «Спорт-Экспресс» Мария Маркова.

Справка

Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед» впервые был организован «Газпромом» в 2011 году в рамках реализации проекта «Газпром 2014». За время проведения конкурса в нем приняли участие более 2000 журналистов из всех регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организаторами IX фестиваля-конкурса «Энергия побед» стали Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация спортивных журналистов России. ПАО «Газпром» является генеральным партнером конкурса. В конкурсе приняли участие 305 журналистов из 58 регионов РФ и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья.

История активного взаимодействия ПАО «Газпром» и ОКР началась в 2001 году с подписания долгосрочной программы сотрудничества. «Газпром» оказывал поддержку ОКР в подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм: в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004 год), Лондоне (2012 год), Сочи (2014 год). В рамках подготовки к Зимним Играм в Сочи «Газпром» создал уникальные спортивные и производственные объекты.

23 октября 2014 года «Газпром» и ОКР подписали Меморандум о сотрудничестве. «Газпром» стал генеральным спонсором Олимпийской команды России.

Последние новости по теме

MIL OSI