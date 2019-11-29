Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывал с рабочей поездкой в Быковском районе Волгоградской области.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с ходом работ по благоустройству территории.

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В Быковском городском поселении в короткие сроки было выполнено мощение тротуарной плиткой более 2 тысяч квадратных метров: вокруг здания Центра культуры и досуга, а также от Центра культуры до Аллеи Героев. На эти цели было выделено более 3 миллионов рублей. При проведении работ учитывались пожелания жителей районного центра.

После осмотра объектов благоустройства Сергей Горняков встретился с жителями Быковского городского поселения. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития районного центра. Сенатор отметил, что сегодня этим вопросам уделяется большое внимание. Волгоградская область входит в число лидеров и по реализации национальных проектов – из 12 в регионе реализуют 11.

«Сегодня государство предоставляет регионам серьезные ресурсы – это касается и благоустройства, и здравоохранения, и образования. Их нужно реализовывать. Подчеркну, что, например, проекты благоустройства успешно реализуются там, где жители сами проявляют активность и неравнодушие», — отметил Сергей Горняков.

Государство предоставляет регионам серьезные ресурсы

На встрече также обсуждались актуальные вопросы, которые волнуют жителей больше всего. Среди них: нехватка кадров в учреждениях здравоохранения, низкая оплата труда сельских учителей и педагогов, отсутствие жилья для специалистов в разных сферах, проблемы с утилизацией ТКО в сельских территориях и многое другое. Подводя итоги встречи, сенатор подчеркнул, что наболевшие вопросы не останутся без внимания и будут прорабатываться на самом высоком уровне.

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