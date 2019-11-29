Рабочая встреча с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Казбек Валерьевич, расскажите, как республика живёт?

К.Коков: Всё хорошо, всё нормально. В первую очередь хотел бы поблагодарить от всего многонационального народа Кабардино-Балкарии за то внимание, которое Вы оказывали, оказываете Кабардино-Балкарии. Спасибо Вам большое за это. Сегодняшний Ваш визит – честь для каждого жителя Кабардино-Балкарии.

В.Путин: Давайте поговорим по текущим проблемам, которые Вы считаете наиболее важными.

К.Коков: Владимир Владимирович, в целом позитивная динамика, которая сложилась в 2019 году, с начала 2019 года, сохраняется по основным показателям. У нас получается постепенно улучшать бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

На 2020 год запланировано свыше 43,9 миллиарда, то есть с 2018 года мы выросли по бюджетному подушевому обеспечению до 50 тысяч, с 40 до 50, то есть фактически на 25 процентов. Это всё нам позволило сегодня улучшить выплаты в части обеспечения льготными лекарственными средствами. Если брать текущий, 2019 год, мы смогли увеличить на 69 миллионов рублей, то есть прирасти порядка 20 процентов. На следующий год мы уже заложили порядка 360 миллионов, то есть увеличили на 30 процентов по лекарственному обеспечению.

Также из социальных выплат, по социальному направлению нам удалось решить вопрос предоставления именно единовременной субсидии на улучшение жилищных условий граждан, имеющих трёх и более детей. Эта очередь порядка трёх лет существовала, в этом году за счёт того, что [улучшились] показатели бюджета, мы сумели закрыть эту задолженность. И такую выплату получили 330 семей.

В целом продолжается оздоровление бюджета Кабардино-Балкарии, что, ещё раз говорю, позволяет нам улучшать социальные выплаты, поддержку семей с детьми. Буквально в 2020 году планируется продлить выплату детям до трёх лет, порядка 13 700 рублей будем выплачивать ежемесячно.

В.Путин: Семьям, да?

К.Коков: Семьям.

В целом ситуация с нацпроектами нам понятна. Мы идём в срок, вовремя. Рисков по нереализации мероприятий, предусмотренных нацпроектами, нет.

Владимир Владимирович, хотел сказать, сам объезжаю районы, смотрю реализацию мероприятий нацпроектов. В этой части – благоустройство, дороги – с людьми общаюсь, с людьми встречаюсь, разговариваю. Они все благодарны, действительно ощутили на себе улучшение качества жизни. Выходят на благоустроенные улицы, в благоустроенные дворы. В городе Нальчике, в районе Александровка, сегодня дороги сделали, сквер красивейший сделали, не могли сделать 20 лет. Это спальный район города Нальчика. По многим таким районам сегодня ведётся серьёзная работа.

В.Путин: Вы средства получили на благоустройство?

К.Коков: В полном объёме получили. Сегодня завершаем все работы. Самое главное, о чём мы говорим, – нацпроекты позитивно сказались на развитии экономики. Если «от земли» сказать, от ребят, которые сегодня работают, – дорожник, коммунальщик. Я их спрашиваю: находите работу сегодня? Говорят: с марта по сегодняшний день наши бригады ни на один день не останавливались. Спросил, как с зарплатами. Говорят: всё выдают в полном объёме, всё нормально.

В.Путин: Ясно. Сделать нужно будет гораздо больше того, что сейчас сделано. Здесь уже хорошо, но Вы сами это знаете прекрасно, несделанного больше, чем сделанного. Поэтому давайте поговорим по вопросам, которые Вы считаете наиболее важными. Знаю, что у Вас и просьба есть по республике. Давайте сейчас этим займёмся.

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