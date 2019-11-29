Р. Галушина: В ходе приема граждан обсуждалась тема защиты прав школьников и студентов из числа детей-сирот

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с жителями Нарьян-Мара.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе провела прием граждан в Нарьян-Маре.

Жители НАО обратились за помощью к сенатору по ряду вопросов. Из них отдельным блоком можно выделить тему защиты прав школьников и студентов из числа детей-сирот.

В частности, важной проблемой на сегодняшний день является то, что студентам-сиротам, получающим специальность в региональных организациях среднего профессионального образования, не компенсируется оплата за обучение на коммерческой основе.

Важной проблемой на сегодняшний день является то, что студентам-сиротам, получающим специальность в региональных организациях среднего профессионального образования, не компенсируется оплата за обучение на коммерческой основе

При этом, осенью текущего года в округе в силу вступил закон, согласно которому затраты на платное обучение компенсируют детям-инвалидам за счет окружного бюджета. По мнению Риммы Галушиной, подобную норму в НАО необходимо установить и для детей-сирот.

«Данный вопрос я обсудила с заместителем губернатора НАО по направлению образования Наталией Сидоровой. В ходе встречи мы пришли к единому мнению, что данная категория студентов, безусловно, нуждается в дополнительной поддержке, поэтому необходимо комплексно проработать пути решения проблемы, в том числе, через внесение изменений в нормативную базу региона», — рассказала законодатель.

Также темами обращений к сенатору стали вопросы улучшения жилищных условий жителей отдалённых поселений округа и содействия в организации предновогодних мероприятий.

«Приложу все усилия, чтобы решить эти вопросы через совместную работу с федеральными и окружными органами власти», — подчеркнула парламентарий.

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