Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в ходе работы также обсудил с организаторами проведение юридического диктанта и заседание экспертного совета по интеллектуальной собственности.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области в ходе работы в регионе провел прием граждан.

Семейная пара из деревни Стрелка Новгородского района пожаловалась на состояние дороги, отсутствие уличного освещения.

Сенатор обещал разобраться в этом вопросе и обсудить варианты его решения с главой сельского поселения.

Сенатор обсудил с организаторами проведение юридического диктанта и заседание экспертного совета по интеллектуальной собственности

Семейная пара из областного центра пострадала от недобросовестных предпринимателей. На основании представленных документов Сергей Фабричный сделает запрос в правоохранительные органы.

Пенсионер из города Холма пожаловался на необоснованный, по его словам, штраф со стороны ГИБДД. Сергей Фабричный обратится в ГИБДД с просьбой исправить ошибку.

На встрече побывал представитель церкви, который рассказал о планах благоустройства прилегающей к храму территории. Сенатор окажет необходимое содействие.

На приеме Сергей Фабричный также обсудил с организаторами проведение юридического диктанта и заседание экспертного совета по интеллектуальной собственности, которые пройдут в регионе в начале декабря.

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