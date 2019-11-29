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#Роскосмос#Главное#РКЦ Прогресс#Дмитрий Рогозин29.11.2019 16:07

Юрий Борисов и Дмитрий Рогозин посетили РКЦ «Прогресс»

Сегодня, 29 ноября 2019 года, заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетили с рабочим визитом РКЦ «Прогресс» (предприятие Госкорпорации «Роскосмос»).

Совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, членом коллегии ВПК РФ Александром Ивановым вице-премьер проинспектировал ход работ, проводимых предприятием в соответствии с производственной программой.

На осмотре производственной структуры РКЦ «Прогресс» делегацию сопровождали заместители генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», члены коллегии ВПК РФ, генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, руководители предприятий Госкорпорации «Роскосмос». По результатам осмотра предприятия Юрий Борисов провел итоговое совещание по выполнению гособоронзаказа РКЦ «Прогресс».

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