Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w Spotkaniu Przywódców NATO w Londynie – program prasowy

Godz. 10.00 Udział Prezydenta RP w spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej The Grove, Sala Plenarna Photo opp. – POOL Obowiązują akredytacje NATO Godz. 15.00 Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami mediów The Grove, Centrum Prasowe Z udziałem akredytowanych mediów Obowiązują akredytacje NATO oraz Kancelarii Prezydenta RP

ok. 9.10 Oficjalne powitanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga The Grove, doorstep Photo opp. – POOL Obowiązują akredytacje NATO

Godz. 11.05 Udział Prezydenta RP w sesji NATO Engages „Defence and Deterence for a New Era“ Central Westminster Hall Wystąpienie Prezydenta RP Z udziałem akredytowanych mediów

Source: President of Poland in Polish