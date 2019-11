Valsts prezidenta Egila Levita uzruna “Melnās kafijas” vakara 100. gadadienā Rīgas pilī

Source: President of Latvia in Latvian

Kadeti, virsnieki, cienījamie klātesošie!

Nupat mēs bijām klāt vienā no Latvijas armijas senākajām un skaistākajām tradīcijām – Vakara jundā, kuras laikā tiek izsaukti un godināti 1919. gada Brīvības cīņās pie Daugavas tiltiem un Vareļu mājām kritušie 14 Latvijas Kara skolas kadeti.

Tieši šovakar, pirms 100 gadiem, jūsu priekšteči – pirmie Kara skolas kursanti – atgriezās no uzvaras pret bermontiešiem, lai turpinātu pārtrauktās mācības un savu dienestu mūsu jaunajā Latvijā.

Tāpēc tieši šovakar man ir liels gods un prieks kopā ar jums piedalīties šīs tradīcijas 100. gadadienā Rīgas pilī.

Šovakar šo vakaru mēs svinam nevis kā parasti Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, bet Rīgas pilī, un rektors Valts Āboliņš jau izskaidroja, kas ir šīs svinēšanas Rīgas pilī simboliskā un es teiktu arī konstitucionālā nozīme. Tas simboliski apliecina, ka Latvijas valsts un tauta atceras un godina par Latviju kritušos. Tas arī liecina, ka Latvijas valsts un tauta ļoti augsti vērtē jūsu apņemšanos kalpot Latvijai un par to riskēt pat ar savu dzīvību.

Pirms 100 gadiem jaunie kadeti bija zaudējuši 14 draugus, līdzgaitniekus, varoņus smagās cīņās. Tomēr uzvara bija gūta, un jau pēc dažiem mēnešiem visa Latvija bija atbrīvota no svešiem iebrucējiem.

Šovakar simboliski viņi ir klātesoši kopā ar mums Vakara jundā un “Melnās kafijas” vakarā. Viņu vārdi tika izsaukti, un mēs kopā apliecinājām, ka viņi ir krituši par Latviju, par to, lai mēs šeit varētu svinēt simto “Melnās kafijas” vakara gadadienu.

Viņi dzīvoja Latvijai katru savas dzīves mirkli. Arī beidzamajās stundās viņi visaugstāk lika neatkarīgu Latviju un savas tautas brīvību. Viņu dzīve atgādina, ka lielākā vērtība ir pašiem sava neatkarīga valsts, kuru ir vērts aizstāvēt un sargāt, lai tā tiktu saņemta mantojumā no paaudzes paaudzē uz visiem laikiem.

Cienasts tovakar bija tas pats, ko jūs šovakar baudīsiet šeit, – rupjmaize, marmelāde un kafija. Tas ir reti piemērots veids, kā apliecināt saikni ar šiem varoņiem un apņemties sargāt savu Tēvzemi ar tādu pašu apņēmību kā viņi.

“Melnās kafijas” vakars mūs simboliski vieno kopā pārliecībā par Latviju un pienākuma apziņā ar Neatkarības kara varoņiem. Viņi ir klātesoši un nemirstīgi mūsu vēsturiskajā atmiņā. Viņi ir paraugs un iedvesmas avots nākamajām topošo virsnieku paaudzēm. Šovakar vairosim savu spēku un ticību Latvijai, godinot mūsu varoņus.

Sveicu jūs “Melnās kafijas” simtgadē! Godināsim par Latviju kritušos kadetus! Kopā apliecināsim gatavību sekot viņu piemēram un kopā stiprināsim Latvijas valsts drošību!

Informācijai:

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (LNAA) organizētais “Melnās kafijas” vakars tiek rīkots, lai pieminētu Latvijas Brīvības cīņu laikā kritušos kadetus. Šogad par godu Latvijas Kara skolas 100. gadadienai un “Melnās kafijas” vakara simtgadei pasākums pirmo reizi notika Rīgas pilī.

Agri no rīta kadeti devās uz Vareļiem, lai pieminētu kritušos kadetus un godinātu Vareļu kaujas, bet plkst. 18.00 Rīgas pils pagalmā notika Vakara junda. Ik gadu, kopš Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienas, 30. novembrī “Melnās kafijas” vakarā, piedaloties Latvijas armijas ģenerāļa Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Mārtiņa Hartmaņa ģimenes pārstāvim, iepriekšējā gada LNAA labākajam absolventam tiek dāvināts ģenerāļa M. Hartmaņa Goda zobens. Šogad Goda zobenu saņēma leitnants Edgars Eglītis, Sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigādes Artilērijas diviziona 1. Artilērijas baterijas 2. Haubiču vada datu sagatavošanas nodaļas jaunākais virsnieks.

Vakara turpinājumā Rīgas pils Svētku zālē kadeti un lūgtie viesi pulcējās pie galdiem un baudīja rupjmaizi, marmelādi un miežu kafiju, kas pirms 100 gadiem bija vienīgā maltīte, ko pēc atgriešanās kājām no Vareļiem līdz Rīgai ieturēja kadeti. Klātesošos uzrunāja LNAA rektors Valts Āboliņš, Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš, Krīvu krīvs kadets Edgars Dāvids u. c.

