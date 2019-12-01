Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Заявление Политсовета ОГП по итогам кампании-2019

Белорусский авторитарный режим не использовал хорошую возможность для консолидации общества, восстановления испорченного имиджа страны и преодоления всех негативных последствий самоизоляции от демократических стран объединенной Европы и мира.

Политсовет Объединенной гражданской партии, основываясь на выводах:

– гражданской кампании «Правозащитники за свободные выборы»;– кампании наблюдения «Право выбора»;– кампании наблюдения «За справедливые выборы»;– миссии международных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ;– кандидатов в депутаты ПП НС Республики Беларусь выдвинутых Объединенной гражданской партией и партнерскими демократическими партиями,

ЗАЯВЛЯЕТ, что прошедшие «выборы» были проведены с использованием устоявшейся порочной практики, с нарушением норм Конституции, белорусского законодательства и международных обязательств Беларуси.

В этой связи Политсовет КОНСТАТИРУЕТ:

– в Республике Беларусь отсутствуют базовые условия для проведения свободных и справедливых выборов, поскольку не соблюдаются основополагающие права и свободы – на мирные собрания и ассоциации, на получение и распространение информации – граждане не имеют возможности защищать свои права в независимом и компетентном суде;

– анализ формирования избирательных комиссий свидетельствует о дискриминационном подходе к представителям оппозиционных политических партий и независимых общественных объединений. Как и ранее, в нарушение требований Избирательного кодекса большинство участковых избирательных комиссий сформировано из представителей одного трудового коллектива. При этом, как правило, руководящие работники этого коллектива возглавляют комиссии;

– многим оппозиционным кандидатам необоснованно отказано в регистрации, некоторых лишили регистрации по надуманным причинам. Отсутствовали равные условия доступа всех кандидатов к СМИ, некоторым кандидатам от ОГП и других демократических организаций, в нарушение действующего законодательства, отказано в предоставлении эфирного времени на телевидении;

– процедура досрочного голосования и голосования по месту нахождения избирателей не может считаться прозрачной. Не созданы условия, которые могли бы гарантировать сохранность от фальсификаций бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно. Установлены факты принуждения к досрочному голосованию. На многих избирательных участках наблюдателями отмечено значительное завышение числа избирателей, проголосовавших досрочно и в основной день выборов;

– на большинстве избирательных участков процесс подсчета голосов и определения результатов выборов оказался абсолютно непрозрачным не только для наблюдателей, но и для самих членов избирательных комиссий.

Политсовет Объединенной гражданской партии СЧИТАЕТ, что при таком количестве серьезных нарушений на всех этапах избирательной кампании завершившиеся выборы не могут быть признаны справедливыми. Объявленные избирательными комиссиями результаты не соответствуют волеизъявлению избирателей, а значит, власть в стране не является законной и легитимной.

Политсовет ОГП ТРЕБУЕТ

от беларусских властей до 1 февраля 2020 года принять проект Закона «О внесении изменений и дополнений в ИК», подготовленный по инициативе ОГП с участием представителей всех демократических партий и движений;ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество:

– не только заявить о нелегитимности прошедшей избирательной кампании, но и рассматривать вопрос проведения честных, справедливых выборов как главное условие нормализации отношений с официальным Минском;

– рассмотреть возможность введения точечных визовых и финансовых санкций в отношении членов избирательных комиссий, которые участвовали в фальсификации итогов парламентской кампании, а также беларусским чиновникам, которые не выполняют международные обязательства по выполнению рекомендаций ОБСЕ, принятые на себя Республикой Беларусь.

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