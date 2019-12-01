Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦПК01.12.2019 09:00

Международный конкурс «Звёздная эстафета»

Завершающий этап XVII международного конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звёздная эстафета» прошел в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

В течение целого года более 300 участников в возрасте от 12 до 16 лет из 40 регионов России и участники из Республики Беларусь проходили заочной этап конкурса «Звездная эстафета». В финал были отобраны 100 лучших как индивидуальных, так и коллективных работ по 6 секциям: научно-техническая, медико-биологическая, астрономическая, историческая, литературная, художественная.

В церемонии торжественного подведения итогов приняли участие Герои России, летчики-космонавты Юрий Маленченко, Валерий Корзун, Юрий Онуфриенко и Салижан Шарипов, а также начальники управлений ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Финалистов поддержали находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка, которые отметили, что участники «Звёздной эстафеты» — не просто креативная молодежь, а будущие перспективные специалисты предприятий ракетно-космической отрасли.

«В этом году конкурс посвящен 85-летию со дня рождения нашего великого предшественника, первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Юрий Алексеевич так же, как и вы, был юным энтузиастом, идущим навстречу своей мечте. И пусть его пример поможет вам достичь поставленной цели», — пожелали участникам финала космонавты.

MIL OSI