Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Политсовет ОГП: Над Беларусью нависла серьезная угроза.Заявление

Провальная экономическая, социальная и внешняя политика Александра Лукашенко завела страну в тупик и поставила на грань катастрофы и исчезновения как независимого суверенного государства. Но вместо того, чтобы дать народу возможность выбрать в руководство страны новых людей, которые способны отстоять независимость и вывести страну из кризиса, он предпочитает сдать суверенитет Беларуси, поставить ее под полный контроль агрессивного кремлевского руководства и приближенной к этому руководству российской олигархии. Об этом недвусмысленно свидетельствуют заявления беларусских чиновников, официальных беларусских СМИ и российских масс-медиа относительно так называемого «дальнейшего углубления интеграции», интенсивность которых в последние недели значительно увеличилась.

В связи с этим Политсовет Объединенной гражданской партии заявляет: ни Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси, ни Палата представителей не являются законными представителями беларусского народа и выразителями его желаний и интересов. Граждане Беларуси уже давно лишены конституционного права избирать органы исполнительной и законодательной власти, о чем со всей очевидностью свидетельствует последняя парламентская кампания.

В стране должны быть проведены свободные справедливые выборы по стандартам ОБСЕ, которые позволят беларусскому народу избрать легитимные органы исполнительной и законодательной власти. До того, как они будут сформированы, любые переговоры, касающиеся вопросов суверенитета, должны быть прекращены.

Мы также обращаем внимание, что отсылки к якобы стремлению беларусов к «сближению» с Россией – будь они основаны на заявлениях представителей власти или данных манипулятивных социологических опросов – не соответствуют действительности. Поэтому любое заявление представителей иностранных государств о том, что поглощение Беларуси – это реализация желаний беларусских граждан, будет расценено как недружелюбное и враждебное по отношению к беларусскому народу.

Политсовет ОГП напоминает,

что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ (ст. 3 Конституции РБ), поэтому :

– в случае любых попыток аншлюса (хоть силовым путем, хоть путемэкономического поглощения) народ Беларуси имеет правоотстаивать свою независимость любыми способами и средствами;

– любые действия должностных лиц Республики Беларусь, в том числеподписание документов, подрывающих экономический или политическийсуверенитет Республики Беларусь, будут расцениваться какгосударственная измена.

Политсовет ОГП призывает:

– все политические партии и общественные объединения встать единым фронтом на защиту Конституции, суверенитета и независимости Республики Беларусь, сделав это своей первоочередной задачей;

– граждан Республики Беларусь быть готовыми к защите суверенитета и независимости своей страны, как это требует ст. 57 Конституции Республики Беларусь («Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь»);

– правительства США и Соединенного Королевства, подписавшие Будапештский меморандум 1994 г. о гарантиях безопасности и суверенитета Беларуси, однозначно и категорично выступить в поддержку суверенитета и независимости Беларуси.

01.12.2019 г.





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