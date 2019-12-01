Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКК Энергия#Прогресс МС-13#Космодромы#Байконур01.12.2019 12:00

«Прогресс МС-13» отправлен на общую сборку

На космодроме Байконур продолжаются заключительные операции по подготовке грузового корабля «Прогресс МС-13» к запуску по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 1 декабря 2019 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий выполнили транспортировку космической головной части («грузовик» под головным обтекателем) в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя на площадку № 31 для общей сборки ракеты космического назначения.

Запуск запланирован на 6 декабря 2019 года в 12:34 мск. Корабль доставит на Международную космическую станцию запасы топлива системы дозаправки и 1 350 кг оборудования и грузов для работы и жизнеобеспечения экипажа.

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