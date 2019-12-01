Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное30.11.2019 11:30

Центр развития способностей и талантов у детей и молодежи

На базе образовательного комплекса «Импульс» 29 ноября 2019 года состоялось открытие Центра, призванного способствовать поиску и дальнейшему развитию талантов и способностей у детей и молодежи Вологодской области.

Определение основных векторов развития Центра закреплено за попечительским советом, первое заседание которого прошло в формате видеоконференцсвязи. В рамках повестки обсуждались вопросы, связанные с формированием модели образовательной экосистемы по трем основным направлениям: наука, искусство и спорт. Они направлены на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также процесс ее реализации до 2024 года.

В состав попечительского совета от Роскосмоса вошли: Герой Советского Союза, Герой России, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин, а также представители Правительства и Законодательного собрания Вологодской области, ведущие индустриальные и технологические компании, вузы, государственные организации и общественные объединения.

«Интеграция научных, производственных и образовательных задач является неотъемлемой частью профессионального образования на базе школ, центров дополнительного образования детей, способствует подготовке кадров в интересах высокотехнологичных отраслей российской экономики. Госкорпорация „Роскосмос“ уделяет большое внимание развитию сотрудничества в этом направлении», — сказал Дмитрий Шишкин.

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