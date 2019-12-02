Антон Инюцын: «В рамках БРИКС в 2020 году по энергетическому треку запланирована обширная программа»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов сотрудничества с государствами – участниками БРИКС в сфере энергетики.

Участники совещания обсудили приоритеты развития энергетического сотрудничества в рамках БРИКС в 2020 году.

«С 1 января Россия станет страной – председателем в БРИКС. Это очень важный и ответственный год, предстоит много работы. По энергетическому треку запланирована обширная программа», – подчеркнул Антон Инюцын.

По его словам предусматривается несколько приоритетных направлений развития энергетического сотрудничества со странами «пятерки» на период российского председательства. В частности, содействие развитию энергетических систем стран БРИКС посредством межбриксовского взаимодействия на различных уровнях и площадках, углубление взаимодействия в области технологий и инноваций, создание условий для привлечения инвестиций, а также содействие стабильности энергетических рынков и укреплению роли стран БРИКС в обсуждении вопросов развития мировой энергетики.

Антон Инюцын отметил, что для реализации этих приоритетов необходимо активизировать деятельность по ряду направлений.

«Необходимо обеспечить координацию работы по всему энергетическому треку в рамках БРИКС, что даст возможность получить дополнительные синергетические эффекты. Также важно развивать многостороннее энергетическое сотрудничество на корпоративном уровне. Кроме этого ждем активного участия компаний и научных институтов в деятельности Платформы энергетических исследований БРИКС, а также необходимо уделять большое внимание развитию молодежного энергетического сотрудничества в формате БРИКС», – сказал он.

MIL OSI