А. Епишин: Ни одно обращение не должно оставаться без внимания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в регионе прием граждан, рассмотрев обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, культуры, социальной поддержки.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе провел прием граждан.

В ходе приема сенатор рассмотрел обращения граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, культуры, социальной поддержки.

Чаще всего люди обращаются, когда попадают в беду, когда затягивается решение их вопросов. Считаю, что ни одно обращение не должно оставаться без внимания

Так, одна из просьб касалась оказания содействия на осуществление съёмки третьего документального фильма о ремёслах и ремесленниках Тверской области. Андрей Епишин положительно оценил главную идею проекта — возрождение и популяризацию народных ремёсел, традиционных для региона. Первые два фильма демонстрировались не только региональными, но и федеральными телеканалами, они активно просматриваются в сети интернет. К ним имеют доступ и все учебные заведения Тверской области, что позволяет использовать их в учебном процессе.

В ходе приёма сенатором также были рассмотрены обращения об оказании социальной помощи, содействии в решении вопросов жилищно-коммунальной сферы.

«Граждане приходят с самыми разными проблемами и просьбами, — подытожил состоявшийся прием Андрей Епишин. — Чаще всего люди обращаются, когда попадают в беду, когда затягивается решение их вопросов. Я считаю, что ни одно обращение не должно оставаться без внимания. И в данном случае не имеет никакого значения, в чьей компетенции находится решение вопроса: относится ли это к муниципальному, региональному или федеральному уровню — мы должны вмешаться и помочь. Что касается проведенного мною приёма, то по всем обращениям будут даны конкретные и своевременные ответы.

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