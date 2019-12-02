А. Клишас принял участие в в работе IX Международного конгресса сравнительного правоведения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил приветствие Председателя СФ В. Матвиенко участникам мероприятия.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в работе IX Международного конгресса сравнительного правоведения «Правовые ценности в фокусе сравнительного правоведения».

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«Конгресс является авторитетной площадкой для обсуждения вопросов сравнительного правоведения, которое является одной из наиболее востребованных наук в области законодательной деятельности. Высокий профессиональный уровень участников конгресса, широкий спектр мнений привлекают пристальное внимание к основным правовым системам мира. Сравнительно-правовые исследования дают возможность под особым углом зрения взглянуть на решение традиционных задач в современных условиях развития юриспруденции», — говорится в приветствии.

В мероприятии участвовали директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заместитель президента Российской академии наук Талия Хабриева, заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко, уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции РФ Михаил Гальперин, заместитель заведующего центром публично-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Юрий Тихомиров, председатель Научного совета Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), профессор Университета Осло Ян Эрик Хельгесен, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) Гагик Арутюнян (Армения), член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) Бертран Матье (Франция) и другие.

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