Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Союз МС-1002.12.2019 15:00

В Роскосмосе установили спускаемый аппарат «Союза МС-10»

В Москве открыли памятную композицию, посвященную успешному выходу из нештатной ситуации экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-10» во время запуска 11 октября 2018 года.

В тот день во время полёта из-за нештатного отделения бокового блока система аварийного спасения отстыковала корабль от ракеты-носителя, и спускаемый аппарат совершил баллистический спуск с последующим приземлением в 25 км восточнее города Джезказган. Экипаж был спасён.

Главными героями торжественной церемонии открытия композиции стали члены экипажа корабля — Герой России, Летчик-космонавт Российской Федерации Алексей Овчинин и астронавт американского аэрокосмического агентства (NASA) Николас Хейг. Их приветствовал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Глава Госкорпорации, открывая церемонию, поблагодарил все организации, принимавшие участие в разработке уникальной системы аварийного спасения, «позволяющей обеспечить самый важный критерий — критерий надёжности и безопасности пилотируемой космонавтики». Он также поблагодарил Алексея Овчинина и Николаса Хейга за проявленные мужество, самообладание и высочайший профессионализм, проявленные в эти «тяжелые, сложные минуты».

«Действительно, то, что произошло, доказывает самое главное: нет ничего более важного, чем безопасность полета. Мы будем следовать этому всегда. Тогда же мы приняли решение о том, чтобы капсулу спускаемого аппарата поставить здесь — рядом с головным офисом Госкорпорации „Роскосмос“, — по той простой причине, что все мы должны помнить об этом дне, не забывать о своем долге и о том, что мы должны делать все для того, чтобы наша космонавтика работала безаварийно».

В свою очередь, Овчинин и Хейг поблагодарили представителей Роскосмоса за слаженные и быстрые действия в ходе проведения поисково-спасательной операции, позволившие оперативно разыскать экипаж и убедиться в его безопасности и сохранности.

После процедуры торжественного снятия покрывала, в которой приняли участие члены экипажа «Союза МС-10» глава Роскосмоса и представитель офиса NASA Кэтлин Рубинс, возле нового мемориала прошла церемония вручения государственных наград. За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, приказом Президента Российской Федерации Николасу Хейгу был вручен Орден Мужества.

Церемония открытия завершилась памятным фотографированием с участием главных героев — Алексея Овчинина и Николаса Хейга — и руководства Госкорпорации на фоне вновь установленного в Роскосмосе спускаемого аппарата.

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