В. Рязанский: Большие резервы профилактики заложены в первичном звене здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2019».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в открытии международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2019», которое состоялось в Москве в «Экспоцентре».

По словам сенатора, в рамках форума обсуждаются актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения, а также национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».

«В этом году дискуссионной становится тема профилактики и пропаганды здорового образа жизни, в том числе, посредством курортов и санаториев, а также тема совместной работы здравоохранения и предприятий оборонной промышленности с точки зрения развития на этих предприятиях производства медицинских изделий», — сообщил законодатель.

Дискуссионной становится тема профилактики и пропаганды здорового образа жизни, в том числе, посредством курортов и санаториев

Форум традиционно объединяет крупные международные выставки – «Здравоохранение-2019» и «Здоровый образ жизни-2019», специализированную выставку «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры». В них принимают участие 1000 компаний из 37 стран мира, которые демонстрируют лучшее оборудование и инновационные разработки во всех сферах здравоохранения.

На церемонии открытия форума Валерий Рязанский отметил, что за последние годы национальная система здравоохранения сделала огромный рывок вперед. По мнению сенатора, большие резервы профилактики заложены в первичном звене здравоохранения.

«Столь представительный состав участников дает возможность оценить опыт зарубежных и российских коллег, в том числе в части применения высокотехнологичных разработок оборонных предприятий», — сказал парламентарий.

Организаторами форума выступили Государственная Дума, Министерство здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по туризму, Фонда социального страхования. Мероприятие проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

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