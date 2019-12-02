В. Тимченко: СФ будет осуществлять мониторинг реализации мероприятий, направленных на регулирование контрольно-надзорной деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Временная комиссия СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации совершила визит в Калининградскую область.

Комитет СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности организовал и провел расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ с представителями субъектов, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Мероприятие прошло в Калининградской области.

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Председатель Комитета СФ, председатель Временной комиссии СФ Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области комментируя это событие, отметил, что темой заседания стал ход реформы контрольно-надзорной деятельности и подготовленные Правительством РФ для ее реализации проекты федеральных законов и ряд нормативных правовых актов.

«Мы неоднократно обсуждали эти вопросы на площадке Совета Федерации, выезжали в регионы, проводили совещания посредством видеоконференцсвязи с территориально удаленными от нас субъектами РФ», — сказал сенатор. По его словам, вся эта работа направлена на то, чтобы реформа с наименьшими потерями и максимально эффективно проходила для всех объектов контроля, прежде всего, для предпринимателей, а также оптимизировала взаимоотношения государства и бизнеса.

Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации с представителями субъектов РФ

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«Для Временной комиссии Совета Федерации это не только подготовительная работа с пакетом новых федеральных законов, но и дальнейший мониторинг реализации всех мероприятий, направленных на системное регулирование контрольно-надзорной деятельности, вплоть до заключительного этапа реформы в 2025 году», — подчеркнул Вячеслав Тимченко.

На расширенном заседании Комиссии выступил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов. Он рассказал об одобрении Правительством РФ проектов федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» для дальнейшего их внесения на рассмотрение Государственной Думы.

Особое внимание в своем докладе он уделил реализации в девяти регионах России пилотного проекта по созданию единого органа государственной власти, ответственного за осуществление регионального государственного контроля (надзора), что позволит эффективнее осуществлять региональные государственные функции по контролю (надзору) в различных сферах общественных отношений. На примере субъектов Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в проекте, станет возможным организационно подготовить регионы к новой форме регулирования, заложенной в концепцию нового законодательства о госконтроле, сказал Савва Шипов.

В ходе заседания также выступили председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева и заместитель председателя правительства региона Гарри Гольдман. О сложившейся практике госконтроля рассказала министр регионального контроля (надзора) Калининградской области Елена Серая.

В ходе визита члены Комиссии СФ посетили благотворительный центр «Верю в чудо» — организацию помощи детям с жизнеугрожающими заболеваниями и их родителям, рыбоконсервный комплекс и завод по производству мясных полуфабрикатов. Состоялись также встречи сенаторов с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светланой Нижегородовой, представителями общественных организаций и бизнес сообщества региона.

В состав делегации, которую возглавил член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области вошли члены этого Комитета Мухарбек Барахоев БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия и Николай Семисотов, СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области члены Комитета СФ по экономической политике Алексей Дмитриенко, ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Алексей Коротков, КоротковАлексей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калининградской области Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан член Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

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