Е. Алтабаева провела личный прием граждан в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатору поступили обращения, связанные с социальными выплатами, подтверждением прав собственности на имущество, с защитой общественных пространств от точечной застройки.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя провела в регионе личный прием граждан.

Сенатору поступили обращения от жителей города, связанные с социальными выплатами, подтверждением прав собственности на имущество, с возможностью бесплатного проезда льготных категорий граждан по территории соседнего региона, с защитой общественных пространств от точечной застройки и дальнейшего уничтожения.

Группа жителей одного из микрорайонов Севастополя обратилась к Екатерине Алтабаевой за содействием в решении вопроса организации общественного пространства у берега Стрелецкой бухты.

«Людей беспокоит и само состояние Стрелецкой бухты. Этот комплекс проблем на данной территории существует уже не первый год. Над его решением придется еще много работать», — сказала Екатерина Алтабаева.

В ходе личного приема сенатор встретилась с восемнадцатью севастопольцами. Обращения и просьбы жителей взяты сенатором на контроль, часть из них были решены на месте.

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