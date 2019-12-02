Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Прогресс МС-13#Космодромы#Байконур02.12.2019 16:30

Завершена общая сборка ракеты «Союз-2.1а»

Сегодня, 2 декабря 2019 года, на Байконуре специалисты предприятий ракетно-космической отрасли завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13».

Чуть позже представители технического руководства и Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов выдали заключение о готовности к вывозу и установке ракеты-носителя на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома.

[embedded content]

Видео: Космический центр «Южный» / Роскосмос

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» запланирован на 6 декабря 2019 года в 12:34 мск. Цель полета — доставка на борт Международной космической станции (МКС) топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей ее эксплуатации в пилотируемом режиме.

Стыковка с МКС запланирована на 9 декабря. Корабль доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы «Родник» и стандартные рационы питания. Кроме того, экипаж получит новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для сохранения физической формы экипажа в условиях невесомости.

MIL OSI